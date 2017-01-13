تعيين كينجسلي مامابولو رئيسا ل"يوناميد" بالسودان الخرطوم 13 يناير2017 (وال)- أعلنت الأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقي امس الخميس, تعيين " جيريمايا كينجسلي مامابولو" من جنوب افريقيا, ممثلا خاصا مشتركا بالنيابة لإقليم دارفور, ورئيسا للعملية ال

وذكرت اليوناميد بالسودان في بيان صحفي امس إن تعيين مامابولو لهذا المنصب جاء من خلفية تجربة ميدانية في التعامل مع الوضع في دارفور , بالإضافة إلى خبرة كبيرة اكتسبها خلال مسيرته المتميزة في العمل الدبلوماسي, حيث عمل في اليوناميد منذ عام 2016 كنائب للممثل الخاص المشترك مشرفا على الجوانب السياسية وحقوق الإنسان والجوانب القانونية لأنشطة البعثة. ...( وال ) ...