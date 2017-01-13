اجتماع تنسيقي لبحث الاستعدادات لعقد المنتدى العربي-الروسي القادم في ابوظبي.

القاهرة 13 يناير 2017 ( وال) - عقد المندوبون الدائمون بجامعة الدول العربية اجتماعا تنسيقيا أمس الخميس, للإعداد للدورة الرابعة لمنتدى التعاون العربي-الروسي المقررعقده في 1 فبرايرالقادم بابوظبي. وذكر بيان للجامعة العربية, أن الاجتماع التنسيقي, بحث مشروع البيان الذي أعدته الأمانة العامة للجامعة, والمقرر اعتماده في ختام الدورة الرابعة للمنتدى العربي-الروسي , و الذي تناول كافة المستجدات والتطورات المتعلقة بالقضايا العربية, وعدد من القضايا الدولية الملحة ذات الاهتمام المشترك, والعلاقات الثنائية, ومتعددة الأطراف المتعلقة بالشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وروسيا الاتحادية. وصرح أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية, بأن اجتماع المندوبين الدائمين "ناقش الوثائق التي ستعرض على الاجتماع الوزاري يوم 1 فبراير المقبل, وما يسبقه من اجتماع على مستوى كبار المسؤولين من الجانبين العربي والروسي يوم 31 ينايرالجاري". وقال السيد بن حلي في ختام الاجتماع, إن الجانب العربي "يركز على طرح عدد من القضايا مع الجانب السياسي, حول التشاور السياسي خاصة القضايا التي تهمنا كعرب مثل الوضعفي ليبيا وسوريا, خاصة وأن الروس لهم دور وتحرك أو ما يتعلق بالشأن فياليمن ولبنان, بالإضافة إلى موضوع أسلحة الدمار الشامل, بهدف تبادل الآراء والتشاور بين الجانبين العربي والروسي". و أضاف, أن الجانب العربي "يركز أيضا في المشاورات السياسية على القضية الفلسطينية من منطلق المستجدات الحالية الخاصة بهذه القضية, ومنها قرار مجلس الأمن الأخير بشأن وقف الاستيطان الإسرائيلي, والمؤتمر الدولي حول عملية السلام في باريس". وأوضح أن "الشق الآخر من عمل المنتدى العربي الروسي هو الشق الاقتصادي والتجاري والتنموي, وغيرها من الأمور بالإضافة إلى البعد الثقافي والشعبي والبرلماني والتعاون بين البرلمانات العربية والبرلمان الروسي, فضلا عن العمل المشترك في قضايا تغير المناخ وتنفيذ الأهداف الواردة في خطة التنمية المستدامة حتى 2030 ". من جانبه, صرح السفير نجيب المنيف, رئيس الاجتماع , بأن الاجتماع "جاء في إطار الإعداد للدورة الرابعة للمنتدى العربي-الروسي على مستوى وزراء الخارجية المقرر في أبوظبي, وتركز النقاش حول مشروع /الإعلان الوزاري/الذي سيصدر في ختام أعمال المنتدى , كما تم النقاش في خطة العمل المشترك لعام 2016 - 2018". وقال إنه "تم أيضا التشاور حول القضايا محل التعاون والتشاور بين الجانبين العربي والروسي", مشيرا إلى أنه سيكون هناك اجتماعات تنسيقية عربية-عربية أخرى في أبوظبي يوم 30 يناير الجاري, ثم اجتماعات على مستوى كبار المسؤولين من الجانبين يوم 31 من ذات الشهر, يعقبها الاجتماع الوزاري في 1 فبراير المقبل". وأوضح أن "المناقشات تركزت حول شقين أساسيين هما الشق السياسي والذي يتناول القضايا الإقليمية والدولية, والشق الاقتصادي يتناول خطة العمل المشترك 2016-2018, والتي تتضمن الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والاجتماعية والثقافية, وهي جوانبنوليها اهتماما كبيرا مثل القضايا السياسية". ...( وال ) ....