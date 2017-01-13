عاصفة قوية تضرب شمال فرنسا وانقطاع الكهرباء عن نحو 190 الف منزل.

باريس 13 يناير 2017 (وال) - رفعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية حالة الطوارىء و التأهب الى اللون الأحمر في خمس مناطق والى البرتقالي في 48 منطقة اخرى بسبب هبوب عاصفة شديدة على شمال ووسط فرنسا. و ذكرت هيئة الأرصاد ان الطقس السىء الحالي سيستمر حتى الاثنين المقبل حيث ستنخفض درجات الحرارة مصحوبة بتساقط للثلوج و برياح شديدة تصل سرعتها الى 140كلم/الساعة. واضافت ان العاصمة الفرنسية "باريس" و منطقة "ايل دو فرانس" ستشهد تساقط للثلوج وكذلك في وسط و شمال البلاد. وتسببت العاصفة التي اطلق عليها اسم "ايجون" في انقطاع الكهرباء عن نحو 190 الف منزل وتم تعديل بعض رحلات الطيران و تغير مسار رحلات أخرى بمطار "بوفيه-باريس", فضلا عن توقف حركة القطارات بالنسبة للرحلات المتجهة من باريس الى منطقة "بيكاردي" الواقعة في شمال البلاد. ...( وال ) ...