مالطا الرئيس الحالي للأتحاد الاوربى تدعو إلى التعاون مع ليبيا لوضع حد لقضية المهاجرين .

فاليتا 13 يناير2017 (وال) - دعت مالطا التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوربى اليوم الجمعة إلى التعاون مع ليبيا بشكل عاجل للوصول الى اتفاق بخصوص المهاجرين قبيل حلول شهرالربيع القادم . ونقلت قناة " روسيا اليوم" عن جوزيف موسكات " رئيس وزراء مالطا قوله إن اعدادا قياسية من اللاجئين سوف تحاول عبور البحر المتوسط انطلاقا من ليبيا, الامر الذى يوجب على الاتحاد الاوربى ان يتعاون مع ليبيا من الان بغرض الحد من تدفق هؤلاء اللاجئين " . وحذر" موسكات" من أن أوروبا سوف تواجه أزمة وليس أمامها من خيارسوى ان تعمل الأن وعلى الفور,بدلا من أن تضطر الى العمل تحت ضغط السرعة والالحاح خلال شهرى ابريل ومايو القادمين لمواجهة مشكلة اللاجئين . كما طالب موسكات ايضا الاتحاد الاوربى بوضع ترتيبات مع ليبيا بخصوص المهاجرين الذين ينطلقون من السواحل الافريقية إلى اوروبا وذلك من خلال تفعيل الاتفاق القائم بين طرابلس وروما. ...( وال ) ...