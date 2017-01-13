امريكا تفرض عقوبات على 18 مسؤولا سوريا .

واشنطن 13 يناير 2017 ( وال)- أعلنت الحكومة الأمريكية امس الخميس فرض عقوبات على 18 مسؤولا سوريا كبيرا على علاقة باستخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيماوية. ونتيجة لهذا الإجراء ستتم مصادرة أي ممتلكات في الولايات المتحدة خاصة بالأشخاص الذين تم تحديدهم. علاوة على ذلك فإنه يمتنع بشكل عام إقامة أي تعاملات بين المواطنين الأمريكيين وهؤلاء الأشخاص حسب بيان وزارة الخزانة الأمريكية. وقال أدام سزوبين وكيل وزارة الخزانة الأمريكية" إن استخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيماوية ضد شعبها هوعمل بشع ينتهك الأعراف الدولية المتأصلة ضد إنتاج واستخدام الأسلحة الكيماوية ." وأضاف " إن هذا الاجراء هام للغاية في إطار جهود المجتمع الدولي لمحاسبة النظام السوري على انتهاك معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وقرار مجلس الأمن رقم 2118 ." وحسب التقارير الصادرة عن منظمة منع الأسلحة الكيماوية وهي منظمة تحقيق مشتركة تابعة للأمم المتحدة فإن فرض العقوبات قام على أساس اكتشاف أن الحكومة السورية وبخاصة القوات الجوية السورية تتحمل المسؤولية عن شن ثلاث هجمات باستخدام غاز الكلور في تالمينز في 21 أبريل 2014 وقمناس وسامرين في 16 مارس 2015 . ...( وال ) ...