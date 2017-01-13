وزارة الخارجية الروسية : استئناف العلاقات الأمريكية - الروسية لن "يكون أمرا سهلا".

موسكو 13 يناير 2017 ( وال) - صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا امس الخميس بأن روسيا على استعداد لاستعادة العلاقات مع الولايات المتحدة غير أنها لاتتوقع أن "تكون هذه المسألة سهلة". وقالت زخاروفا في بيان صحفي " لا نتوقع السهولة في العلاقات مع الولايات المتحدة ولم نتوقع ذلك ابدا. نحن ننظر بواقعية إلى علاقاتنا الثنائية مع الولايات المتحدة ." وأضافت زخاروفا أن موسكو "منفتحة ومستعدة " لاقامة حوار طبيعي وبراجماتي وواقعي مع واشنطن في إطار عمل برغم الصعوبات والتوجهات المختلفة الحالية تجاه العديد من القضايا. في الوقت نفسه أوضحت زخاروفا أن الولايات المتحدة وروسيا تشاركتا نفس الرؤى حول بعض القضايا وأن هناك أهدافا ومصالح مشتركة. غير أن زخاروفا أكدت على أن الرئيس الأمريكى المنتخب "ليس مواليا لروسيا " لكنه " أمريكي الولاء ". وقالت زخاروفا إن موسكو تتوقع من ترامب أن يدافع عن مصالح بلاده باستخدام كافة السبل المتاحة له على أساس البراجماتية والقانون الدولي ومن خلال التصرف بشكل متحضر. ...( وال ) ...