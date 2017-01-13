فرنسا تدعو على استئناف سريع لمحادثات السلام السورية.

باريس 13 يناير 2017 (وال)- دعاالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند امس الخميس الأطرافالسورية المتنازعة على استئناف المفاوضات بأقصى سرعة ممكنة من أجل تنفيذ اتفاقسلام عن طريق الأمم المتحدة . واكد هولاند في رسالة تهنئة إلى الدبلوماسيين بمناسبة العام الجديد على أنه يتعين استئناف المفاوضات وعلى أنها يجب أن تعقد " تحت رعاية الأمم المتحدة في الإطار الذي تم الاتفاق عليه في جنيف في 2012 ". وقال هولاند "لقد تم تحديد المعالم لذلك فإن ما نحتاج أن نفعله هو دعوة الأطراف المعنية ... كافة الأطراف باستثناء الجماعات الأصولية والمتطرفة كما نحتاج إلى العمل في إطار اتفاق جنيف". يذكر أنه في إطار الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الأهلية السورية بشكل سلمي سوف تعقد الأمم المتحدة جولة جديدة من المحادثات السورية في 8 فبراير القادم في جنيف. وتجدر الإشارة إلى أنه في ديسمبر 2016 توصلت الحكومة السورية والجماعات المتمردة في سوريا إلى اتفاق سلام بوساطة تركية - روسية يقضي بوقف الاعمال العدائية وذلك استعدادا لمحادثات من المقرر أن تعقد في وقت لاحق من الشهر الجاري في أستانا عاصمة قازقستان. وقد اسفرت الازمة السورية - حسب الأمم المتحدة- عن مقتل أكثر من 300.000 شخص. ...( وال ) ...