الحكومة التونسية ترسل وفدا وزاريا إلى بن قردان غدا الجمعة بعد الاحتجاجات طرابلس 12 يناير 2017 (وال)- قررت الحكومة التونسية، اليوم الخميس، إرسال وفد وزاري إلى مدينة بن قردان غدا الجمعة، للوقوف على مطالب المحتجين التي وصفتها بالمشروعة.

وقال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، في تصريحات صحفية، إن المشكلة الأساسية هي المعبر من الجانب الليبي، وأن وزارة الشؤون الخارجية منكبة على معالجة هذه المشكلة. وفي سياق متصل قالت السلطات المحلية في ولاية مدنين التونسية إن اجتماعا تونسيا ليبيا عقد اليوم في مقر وزارة الصناعة والتجارة خصص لوضعية معبر رأس جدير والبحث عن السبل الكفيلة بإيجاد حلول للمشاكل العالقة. وأضافت أن الاتصالات والمفاوضات بين الجانبين التونسي والليبي متواصلة منذ فترة إلا أن الحل ليس بيد السلط التونسية فقط، معتبرة أن ارتباط مسألة المعبر بعدة أطراف ليبية طرح صعوبة في إيجاد الحلول. وتشهد مدينة بن قردان احتجاجات تم خلالها إغلاق المحلات التجارية والمؤسسات العمومية وأحرقت العجلات المطاطية في "ساحة المغرب العربي الكبير" وتم رشق منطقة الامن بالحجارة لترد الوحدات الأمنية بإلقاء الغاز المسيل للدموع وسط تعزيزات امنية ملحوظة. وتأتي هذه التحركات التي انطلقت بوقفة احتجاجية أمام مقر معتمدية المنطقة في ظل ما اعتبره المحتجون تناميا للاحتقان والغضب ونتيجة للشلل والركود اللذين تشهدهما المنطقة منذ شهرين تاريخ انطلاق اعتصام "بن قردان" والذي توقفت معه حركة العبور عبر معبر رأس جدير. ..(وال)