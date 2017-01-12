عميد بلدية سبها يناقش مع شركة الكهرباء بالجنوب أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة.

سبها 12 يناير 2017 ( وال ) - ناقش عميد بلدية سبها السيد " حامد الخيالي " مع مدير شركة الكهرباء بالمنطقة الجنوبية " علي ثابت " مشكلة انقطاع الكهرباء عن البلدية لأكثر من أربعة أيام وما سببه من انقطاع للمياه عن المدينة . وبحسب الموقع الالكتروني للبلدية فان الاجتماع تناول الإشكاليات التي تعاني منها شركة الكهرباء بالمنطقة الجنوبية والحصص المخصصة للمنطقة من الكهرباء التي لا تلبي احتياجات المدينة رغم توليدها للطاقة التي تقدر بــ 5000 ميجاوات . وأكد " الخيالي " بحسب الموقع خلال الاجتماع على انه سيتم مخاطبة الحكومة ومطالبتها بضرورة تفعيل محطة اوباري ومحاسبة الجهات التي تعرقل تفعيلها المحطة . ...( وال )...