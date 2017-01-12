رئيس المجلس الرئاسي \\\" فايز السراج \\\" يبحث مع \\\" ابوالغيظ \\\" الأزمة السياسية في ليبيا .
الخميس ، 12- 01- 2017 - 15:48:00
\\n \\nالقاهرة 12 يناير 2017 ( وال ) - أعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة \\nالوفاق الوطني \\\" فائز السراج \\\" عن تقديره للدور الذي يقوم به الأمين \\nالعام لجامعة الدول العربية \\\" احمد ابوالغيظ \\\" في إطار الاتصالات الجارية\\nلتسوية الأزمة الليبية.\\n وأفاد بيان صحفي صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم \\nالخميس أن رئيس المجلس الرئاسي \\\" فايز السراج \\\" عرض على \\\" ابوالغيظ \\\" \\nالجهود المبذولة مع كافة الأطراف لإخراج ليبيا من الأزمة السياسية \\nالراهنة التي تمر بها البلاد.\\nوأوضح البيان بأن المحادثات التي أجراها \\\" السراج \\\" مع ابوالغيظ \\\" تناولت\\nأيضا الاتصالات التي يقوم بها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مع مجلس \\nالنواب في طبرق ورئيسه وكافة الأطراف السياسية الفاعلة في ليبيا من اجل \\nالتوصل إلى تسوية سياسية للازمة الليبية .\\n من جهته أكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية \\\" محمود عفيفي \\\"\\nأن \\\" ابوالغيظ \\\" شدد خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي على أهمية ضبط النفس\\nوتجنيب التصعيد العسكري في ليبيا حفاظا على امن واستقرار البلاد.داعيا \\nإلى ضرورة لم الشمل بين الليبيين للخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة.\\n \\n ...( وال ) ...