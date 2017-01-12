رئيس المجلس الرئاسي \\\" فايز السراج \\\" يبحث مع \\\" ابوالغيظ \\\" الأزمة السياسية في ليبيا .

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القاهرة 12 يناير 2017 ( وال ) - أعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة \

الوفاق الوطني \\\" فائز السراج \\\" عن تقديره للدور الذي يقوم به الأمين \

العام لجامعة الدول العربية \\\" احمد ابوالغيظ \\\" في إطار الاتصالات الجارية\

لتسوية الأزمة الليبية.\

وأفاد بيان صحفي صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم \

الخميس أن رئيس المجلس الرئاسي \\\" فايز السراج \\\" عرض على \\\" ابوالغيظ \\\" \

الجهود المبذولة مع كافة الأطراف لإخراج ليبيا من الأزمة السياسية \

الراهنة التي تمر بها البلاد.\

وأوضح البيان بأن المحادثات التي أجراها \\\" السراج \\\" مع ابوالغيظ \\\" تناولت\

أيضا الاتصالات التي يقوم بها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مع مجلس \

النواب في طبرق ورئيسه وكافة الأطراف السياسية الفاعلة في ليبيا من اجل \

التوصل إلى تسوية سياسية للازمة الليبية .\

من جهته أكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية \\\" محمود عفيفي \\\"\

أن \\\" ابوالغيظ \\\" شدد خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي على أهمية ضبط النفس\

وتجنيب التصعيد العسكري في ليبيا حفاظا على امن واستقرار البلاد.داعيا \

إلى ضرورة لم الشمل بين الليبيين للخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة.\

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