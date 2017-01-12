استعدادات لانعقاد الملتقى الأول لرجال أعمال ترهونة في الثامن والعشرين من شهر يناير الجاري .
الخميس ، 12- 01- 2017 - 15:23:00
\n \n ترهونة 12 يناير 2017 ( وال ) - ينظم المجلس البلدي ترهونة بالتعاون \nمع جامعة الزيتونة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري الملتقى الأول \nلرجال أعمال ترهونة تحت شعار \" ترهونة تناديكم \"\n ويهدف هذا الملتقى الذي ستعقد فعالياته بمدرج كلية العلوم بالمدينة إلى\nتحقيق العديد من الأهداف من بينها العمل على تعزيز التعاون مع جميع \nالمؤسسات التمثيلية لقطاع الأعمال محليا وتوفير فرص الاستثمار والأعمال \nبالمدينة من خلال تبني سياسة اقتصادية محلية مع الجهات ذات العلاقة.\n وأفادت اللجنة المشرفة على هذا الملتقى - وكالة الأنباء الليبية- بان \nمن بين أهدافه أيضا توثيق العلاقات الاقتصادية بين رجال أعمال ترهونة \nواقرانهم محليا واقيلميا ودوليا بالإضافة إلى تشجيع رجال أعمال المدينة \nوتمكينهم من تأسيس مشاريع اقتصادية رائدة داخل نطاق البلدية .\n كما يهدف الملتقى إلى تجميع أصحاب المال والأعمال ببلدية ترهونة وتعزيز\nالتعاون فيما بينهم والسعي من اجل إقامة علاقات تعاون اقتصادي بين \nالأعضاء ونظرائهم في ليبيا والعمل على إيجاد فرص استثمارية مشتركة في \nمدينة ترهونة والتشجيع على إنشاء ودعم مشاريع إستراتيجية تخدم تطوير \nوتنمية قطاع الاقتصاد بالبلدية.\n ويعتبر هذا الملتقى بحسب القائمين عليه فكرة رائدة في مدينة ترهونة \nيهدف بصورة أساسية إلى إيجاد المناخ المناسب للعمل الاستثماري بما يمكن \nالقطاع الخاص من أداء دوره في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة \nبترهونة والى خدمة أعضائه من رجال الأعمال في مختلف القطاعات والعمل على \nتوفير مناخ متميز يحقق الاستقرار الاقتصادي بين مختلف شرائح أبناء \nالمدينة. \n كما تقوم فكرة هذا الملتقى على إيجاد فرص عمل جديدة لشباب المدينة \nوالعمل على تطوير اقتصادها وزيادة معدلات الإنتاج والخدمات بين مختلف \nالقطاعات العاملة بالمدينة. \nوتواصل اللجنة المشرفة على هذا الملتقى عملية الأعداد والتنسيق لإنجاح \nفعاليات هذا الحدث الاقتصادي الأول على مستوى بلدية ترهونة .\n \n ...( وال ) ...