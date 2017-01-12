استعدادات لانعقاد الملتقى الأول لرجال أعمال ترهونة في الثامن والعشرين من شهر يناير الجاري .





ترهونة 12 يناير 2017 ( وال ) - ينظم المجلس البلدي ترهونة بالتعاون

مع جامعة الزيتونة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري الملتقى الأول

لرجال أعمال ترهونة تحت شعار \" ترهونة تناديكم \"

ويهدف هذا الملتقى الذي ستعقد فعالياته بمدرج كلية العلوم بالمدينة إلى

تحقيق العديد من الأهداف من بينها العمل على تعزيز التعاون مع جميع

المؤسسات التمثيلية لقطاع الأعمال محليا وتوفير فرص الاستثمار والأعمال

بالمدينة من خلال تبني سياسة اقتصادية محلية مع الجهات ذات العلاقة.

وأفادت اللجنة المشرفة على هذا الملتقى - وكالة الأنباء الليبية- بان

من بين أهدافه أيضا توثيق العلاقات الاقتصادية بين رجال أعمال ترهونة

واقرانهم محليا واقيلميا ودوليا بالإضافة إلى تشجيع رجال أعمال المدينة

وتمكينهم من تأسيس مشاريع اقتصادية رائدة داخل نطاق البلدية .

كما يهدف الملتقى إلى تجميع أصحاب المال والأعمال ببلدية ترهونة وتعزيز

التعاون فيما بينهم والسعي من اجل إقامة علاقات تعاون اقتصادي بين

الأعضاء ونظرائهم في ليبيا والعمل على إيجاد فرص استثمارية مشتركة في

مدينة ترهونة والتشجيع على إنشاء ودعم مشاريع إستراتيجية تخدم تطوير

وتنمية قطاع الاقتصاد بالبلدية.

ويعتبر هذا الملتقى بحسب القائمين عليه فكرة رائدة في مدينة ترهونة

يهدف بصورة أساسية إلى إيجاد المناخ المناسب للعمل الاستثماري بما يمكن

القطاع الخاص من أداء دوره في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة

بترهونة والى خدمة أعضائه من رجال الأعمال في مختلف القطاعات والعمل على

توفير مناخ متميز يحقق الاستقرار الاقتصادي بين مختلف شرائح أبناء

المدينة.

كما تقوم فكرة هذا الملتقى على إيجاد فرص عمل جديدة لشباب المدينة

والعمل على تطوير اقتصادها وزيادة معدلات الإنتاج والخدمات بين مختلف

القطاعات العاملة بالمدينة.

وتواصل اللجنة المشرفة على هذا الملتقى عملية الأعداد والتنسيق لإنجاح

فعاليات هذا الحدث الاقتصادي الأول على مستوى بلدية ترهونة .



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