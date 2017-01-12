المتحدث الرسمي باسم البحرية الليبية ينفي وجود اختراقات للمياه الاقليمية الليبية من قبل عدد من القطع البحرية الايطالية .

طرابلس 12 يناير 2017 ( وال ) - نفى المتحدث الرسمي باسم البحرية الليبية العقيد ايوب قاسم ماتناقلته بعض وسائل الاعلام بوجود اختراقات للمياه الاقليمية الليبية من قبل عدد من القطع البحرية الايطالية ، داعيا وسائل الاعلام كافة الى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الاخبار الكاذبة . وأكد قاسم ان القوات البحرية الليبية باجهزتها المختلفة لم ترصد أية تحركات غير معلن عنها للبحرية الايطالية في المنطقة المحددة قبالة خليج سرت حتى الحدود البحرية الغربية لليبيا . وأوضح قاسم في تصريح لوكالة الانباء الليبية ان ماتم رصده وتداول الاخبار حوله هو وجود سفينة الابرار الايطالية " سان جورجيو " وهي تعمل حاليا ضمن قوة صوفيا والتي اقتربت منذ ثلاثة ايام من المياه الاقليمية ثم الى ميناء مصراته حسب الاتفاق المبرم مع اركان البحرية المشتركين في التدريب المعلن عنه بين الطرفين . واضاف قاسم لـ(وال) انه نظرا لسوء الاحوال الجوية التي مرت بالمنطقة ظلت السفن على مقربة من خط المياه الاقليمية بعلم البحرية الليبية ووزارة الدفاع والمجلس الرئاسي . وال)