البرلمان العربي يجدد دعمه للجهود والمبادرات العربية في إطار آلية دول الجوار لإنهاء الأزمة الليبية .

القاهرة 12 يناير 2017 (وال) - جدد مكتب البرلمان العربي دعمه للجهود والوساطات التي تقوم بها دول جوار ليبيا , الجزائر, تونس ومصر , من أجل الدفع بمسار الحوار الليبي - الليبي قدما إلى الأمام لتسوية الأزمة الليبية بما يضمن الحفاظ على الدولة الليبية ووحدتها وسلامة أراضيها. وأكد المكتب , في ختام اجتماعه بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة برئاسة " مشعل السلمي " رئيس البرلمان العربي , على محورية الدور العربي في إطار آلية دول الجوار الليبي لحل الأزمة الليبية. وأفاد بيان للبرلمان العربي اليوم الخميس بأن " المكتب , شدد على ضرورة توحيد كل الجهود العربية لدعم هذا الدور لتيسير التوصل إلى حل سياسي للازمة الليبية يعيد دولة ليبيا إلى دورها الطبيعي ضمن منظومة العمل العربي المشترك." وأشاد المكتب بالجهود المتواصلة التي تبذلها دول جوار ليبيا للتقريب بين جميع الأطراف الليبية دون إقصاء للوصول إلى حل سياسي توافقي دون أي تدخل خارجي كان وتحت أي ذريعة كانت وصولا إلى المصالحة الوطنية في إطار الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه في ديسمبر 2015 والذي ترعاه الأمم المتحدة. (وال)