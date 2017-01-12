موجزلاهم الأنباء المحلية حتى الساعة 12 ظهرا ليوم الخميس 12 يناير2017.

م . = طرابلس - المجلس الأعلى للدولة يستعرض نتائج زيارات وفود المجلس الرسمية لكل من الجزائر ومصر، وزيارة مبعوث الأمم المتحدة ، اضافة إلى مناقشة كيفية التعامل معها وفقًا للتطورات السياسية الحاصلة . = القاهرة - رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أ " فائز السراج " يصل القاهرة للالتقاء بعدد من كبار المسؤولين المصريين لبحث دعم علاقات التعاون ، ومناقشة آخر المستجدات الليبية . = طرابلس - الجمعية العمومية لشركة نفوسة للعمليات النفطية ( "بي .. في ) تستعرض في اجتماعها السنوي " أنشطة الشركة لعام 2016 .م ، وبرامج العمل للعام 2017 م . = الزاوية - جهود أعيان وحكماء مدينة الزاوية والمجلس المحلي تتواصل لإعادة فتح صمام خط الغاز الواقع بمنطقة بئرترفاس المغذي لمحطة كهرباء الزاوية . = طرابلس - الجمعية العمومية لشركة البحر الأبيض للنفط تعقد اجتماعها العادي السنوي للعام 2017 . = جالو - ادارة مركزعلاج السكري بمدينة جالو تطلق حملة توعية طويلة الامد بين المواطنين بهدف الحد من الاصابة بهذا المرض . ( وال )