الجمعية العمومية لشركة نفوسة للعمليات النفطية ( "بي .

. في )تستعرض أنشطة الشركة لعام 2016م، طرابلس 12 يناير 2017 (وال) - استعرضت الجمعية العمومية لشركة نفوسة للعمليات النفطية ( "بي .. في )في اجتماعها السنوي الذي عقدته أمس الأربعاء بمقر المؤسسة الوطنية للنفط" أنشطة الشركة لعام 2016م، وبرامج العمل للعام 2017 م . وتم خلال هذا الاجتماع -الذي حضره " رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط" و رئيس وأعضاء لجنة إدارة الشركة ، وعدد من مدراء الإدارات والمدراء العامون بالمؤسسة والشركة- استعراض أنشطة وبرامج الشركة للعام 2016م ، والميزانية التقديرية لعام 2017م،والأعمال والأنشطة المنفذة، ومقترحا ت الإدارات المختلفة الشركة . وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على أهمية تدليل و معالجة كافة المشاكل والصعوبات التي تواجه الشركة في تنفيذ اعمالها، وضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة واللوائح القانونية المعمول بها والمنصوص عليها في المؤسسة الوطنية للنفط، والتركيز في الوقت الحالي على الأعمال والمشاريع الضرورية، والتواصل مع الخبرات والكفاءات الليبية في الشركات و معهد النفط الليبي التابعة للمؤسسة . الجدير بالذكر ان شركة نفوسة للعمليات النفطية تم إنشاءها عام 2013 كمشروع شراكة ما بين المؤسسة الوطنية للنفط و شركة ميدكو الاندونيسية و المؤسسة الليبية للاستثمار لتطوير الاكتشافات النفطية في منطقة التعاقد رقم 47 بحوض غدامس . ... وال ...