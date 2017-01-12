الجمعية العمومية لشركة البحر الأبيض للنفط تعقد اجتماعها العادي السنوي للعام 2017 .

طرابلس 12 يناير 2017 (وال) - عقدت الجمعية العمومية لشركة البحر الأبيض للنفط أمس الأربعاء بمقر المؤسسة الوطنية للنفط اجتماعها العادي السنوي للعام 2017 برئاسة رئيس الجمعية العمومية للشركة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله . وتم خلال هذا الاجتماع استعراض نشاط ومشاريع الشركة للعام 2016 وخطة العمل للعام 2017 و الميزانية التقديرية للشركة والمشاكل والصعوبات التي تواجهها وعرض المشاريع الجديدة والمستهدفة للعام 2017. كما تم خلال هذا الاجتماع الذي حضره أعضاء الجمعية العمومية للشركة ،و رئيس وأعضاء مجلس إدارة للشركة وعدد من المدراء العامون ومدراء الإدارات والمختصون من المؤسسة استعراض ملاحظات مندوب ديوان المحاسبة عن إقفال الحسابات الختامية للشركة . ...( وال) ...