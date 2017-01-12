مركز علاج السكري بجالو يطلق حملة توعية طويلة الامد بين المواطنين .

جالو 12 يناير 2017 (وال) - اطلقت ادارة مركز علاج السكري بمدينة جالو حملة توعية طويلة الامد بين المواطنين بهدف الحد من الاصابة بهذا المرض . وقال الطبيب " محمد المجبري" إن عدد المترددين على المركز في ازدياد مستمر هذا العام من قبل الجنسين ومن مختلف الاعمار قياسا بالعام الماضي وهذا يعكس مدى الوعي لدى المواطنين . وافاد " المجبري " مراسل وكالة الأنباء الليبية " وال " بجالو ان عدد المسجلين بالمركز يصل إلى 700 حالة ، مشيرا إلى أن الحملة تتركز من خلال البرنامج المعد على التنظيم الغذائي وممارسة الرياضة والمتابعة المستمرة من قبل الأطباء حتى يمكن الحد من زيادة المصابين بمرض السكري والسيطرة على الحالات بمنطقة الواحات كافة . ( وال - جالو )