مقتل 8 مسلحين في غارات بشمال أفغانستان .

كابول 12 يناير 2017 (وال) - قال متحدث باسم الجيش الأفغاني إن ثمانية مسلحين من حركة طالبان المتمردة قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون اليوم الخميس بعد أن استهدفت طائرات مخابئ تابعة للمسلحين في شمالي أفغانستان. وأضاف المتحدث أن العمليات تمت في بلدية ألشين عاصمة مقاطعة قندوز الواقعة على بعد 250 كيلومترا شمالي كابول. وذكر المسؤول أنه بناء على تقرير استخباراتي شنت الطائرة غارة على مخابئ تابعة لحركة طالبان والتي تم خلالها تدمير مخزن للأسلحة تابع للمتمردين أيضا. ..وال..