نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

طرابلس 12 يناير 2017 (وال) - نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الخميس 12 يناير 2017. . = من رأس جدير إلى سرت • السماء صافية الى قليلة السحب. • الريح باش على طرابلس و زوارة يتحول يوم الغد الى شرش بينما يكون شلوق الى متغير الاتجاه على باقي المناطق سرعته ما بين (05 - 15)عقدة. . . • إرتفاع الموج تتراوح يتراوح مابين (0.25-1.00)متر. • البحر هادئ الى خفيف الموج. • درجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية . • الرؤيـة جيدة . = الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى • السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على بنغازي و الجبل الاخضر. • الريح شلوق الى قبلي يتحول يوم الغد الى باش على ساحل بنغازي الى طبرق سرعته تتراوح ما بين (05 - 20)عقدة. . • إرتفاع الموج يتراوح مابين (0.25-1.50) متر. • البحر هادئ الى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب صباح اليوم على الجبل الاخضر. • درجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية . • الرؤيـة جيدة . ... ( وال )..