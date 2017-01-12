الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الخميس .

طرابلس 12 يناير 2017 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الخميس ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . ** ملخص عام : -يميل الطقس إلى الاستقرار على أغلب مناطق ليبيا ، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على المناطق الجبلية. = رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة : السماء قليلة السحب تتكاثر يوم السبت والرياح شمالية شرقية فشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية فغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم السبت على بعض المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (12-18) درجة مئوية . = بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - الجغبوب : السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر والريــاح شمالية شرقية فجنوبية شرقية إلى متغيرة الأتجاه أحيانا خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم السبت إلى جنوبية غربية فغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (14-19) درجة مئوية ولاتتجاوز (12) درجة مئوية على بعض مناطق الجبل الأخضر وتصل الى مادون الصفر المئوي على بعض مرتفعات الجبل الاخضر اثناء الليل والصباح الباكر. = الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة : السماء مغطاة جزئيا بالسحب والريـــــاح شمالية شرقية فجنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول تدريجيا من مساء الغد إلى غربية فشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجـات الحـــرارة القصـوى تتـراوح مابين (16-21) درجة مئوية . = الكفرة - تازربو - السرير : السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم السبت إلى شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانا على الكفرة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (18-23) درجة مئوية وتسجل إرتفاع يوم الغد على الكفرة.