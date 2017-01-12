مقتل 100 عنصر من 'بوكو حرام' في نيجيريا.

ياوندي 11 يناير 2017 (وال)-أعلن المتحدث باسم حكومة الكاميرون اليوم الأربعاء أن الجيش قتل نحو 100 من مسلحي بوكو حرام, وحرر مئات الرهائن, منذ البدء بعملية واسعة النطاق لا تزال مستمرة في نيجيريا. وقال المتحدث إن حصيلة هذه العملية هي مائة مسلح قتلوا فيما اعتقل 30 اخرين وتم تسليمهم للقوات النيجيرية وتحرير ما يقارب من مائة رهينة. وأضاف أن الجنود الكاميرونيين ينفذون في إطار القوة المشتركة متعددة الجنسيات منذ 19 ديسمبر الماضي عمليات خاصة في منطقة نجوشي وأنحائها في الأراضي النيجيرية", مؤكدا أن هذا الهجوم الواسع يتواصل, مما أتاح لقوات التحالف بقيادة القوة الكاميرونية اتخاذ مواقع في هذا الجزء من الأراضي النيجيرية. وأوضح أن العملية تتم بتنسيق كامل مع قيادة الجيش النيجيري, وقد بدأت إثر عمليات التوغل المتكررة لإرهابيي بوكو حرام في أراضي الكاميرون. .. وال..