المجلس الأعلى للدولة يناقش ازمة الكهرباء والمختنقات التى تواجه تفعيل الاتفاق السياسي .



طرابلس 12 يناير 2017 ( وال ) - عقد المجلس الأعلى للدولة جلسته

العادية الثالثة عشر أمس الأربعاء بالعاصمة طرابلس.

وبحسب المكتب الاعلامي للمجلس فقد استعرض الإجتماع نتائج زيارات وفود

المجلس الرسمية لكل من الجزائر ومصر، وزيارة مبعوث الأمم المتحدة ، اضافة

الى مناقشة كيفية التعامل معها وفقًا للتطورات السياسية الحاصلة.

كما تناول الاجتماع الأزمات الخانقة التي يمر بها المواطن وعلى رأسها

أزمة الكهرباء، وإمكانية معالجتها من خلال حلول عملية عاجلة بالتنسيق مع

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والجهات الأخرى المختصة.

وقرر المجلس الأعلى للدولة المشاركة في جلسات الحوار السياسي

التشاورية المُنعقدة في مدينة غدامس من خلال وفده الرسمي، بهدف الخروج من

حالة الجمود السياسي وتفعيل الإتفاق السياسي ومعالجة المختنقات التي

تواجهه وفقًا للآليات الواردة في بنوده .



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