المجلس الأعلى للدولة يناقش ازمة الكهرباء والمختنقات التى تواجه تفعيل الاتفاق السياسي .
الخميس ، 12- 01- 2017 - 09:55:00
\n طرابلس 12 يناير 2017 ( وال ) - عقد المجلس الأعلى للدولة جلسته \nالعادية الثالثة عشر أمس الأربعاء بالعاصمة طرابلس.\n وبحسب المكتب الاعلامي للمجلس فقد استعرض الإجتماع نتائج زيارات وفود\nالمجلس الرسمية لكل من الجزائر ومصر، وزيارة مبعوث الأمم المتحدة ، اضافة\nالى مناقشة كيفية التعامل معها وفقًا للتطورات السياسية الحاصلة.\n كما تناول الاجتماع الأزمات الخانقة التي يمر بها المواطن وعلى رأسها \nأزمة الكهرباء، وإمكانية معالجتها من خلال حلول عملية عاجلة بالتنسيق مع \nالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والجهات الأخرى المختصة.\n وقرر المجلس الأعلى للدولة المشاركة في جلسات الحوار السياسي \nالتشاورية المُنعقدة في مدينة غدامس من خلال وفده الرسمي، بهدف الخروج من\nحالة الجمود السياسي وتفعيل الإتفاق السياسي ومعالجة المختنقات التي \nتواجهه وفقًا للآليات الواردة في بنوده .\n \n ... ( وال )...