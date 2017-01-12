دراسة علمية : أقراص شوكولاتة تقي من الجلطة القلبية والدماغية.

واشنطن, 12 يناير 2017 ( وال) - افادت دراسة علمية جديدة أن الشوكولاتة وسيلة وقائية فعالة في علاج أمراض القلب والأوعية. وقد أجرى الباحثون من امريكا مختصين في صناعة الأدوية بإعداد أقراص من الشوكولاتة التجربة بمشاركة 18 ألف شخص فطلبوا من المختصين في صناعة العقاقير إعداد أقراص من الشوكولاتة, اذ اتضح للعلماء أن تناول الشوكولاتة من شأنه أن يكافح بنجاح الجلطات الدماغية والقلبية ويؤثرعلى منظومة القلب والأوعية بصورة إيجابية جدا. كما لاحظ العلماء أن الإفراط في تناول الشوكولاتة قد يؤدي إلى السكري حيث يمكن أن يصادف المرء تطور بعض الأمراض الخطيرة بدلا من الوقاية من أمراض خطيرة أخرى. وكان على جميع المتطوعين المشاركين في التجربة إضافة كمية من الشوكولاتة إلى وصفاتهم اليومية ولاحظ الباحثون بعد فترة أن أداء القلب تحسن لدى أغلبية المشمولين واستقر ضغط الدم لديهم. وبرأي العلماء تعود فائدة الشوكولاتة للقلب إلى احتواء البن على كميات كبيرة من الفيتامينات المتعددة وفيتامين / ب / والأحماض الدهنية غير المشبعة. من جهة أخرى يؤدي الإفراط في تناول الشوكولاتة البيضاء إلى عواقب وخيمة في استقلاب وتفكيك السكريات والسكري والسمنة ونمو الميكروبات التي تتغذى على الطعام الحلو. ...( وال ) ...