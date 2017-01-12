المبعوث الاممي لليمن يجتمع مع سفراء مجموعة الدول الراعية للمبادرة الخليجية في الرياض.

الرياض 12 يناير 2017 ( وال) - اجتمع مبعوث الامين العام للامم المتحدة بشأن اليمناسماعيل ولد الشيخ في الرياض امس الاربعاء مع سفراء مجموعة الدول الراعية للمبادرة الخليجية لحل الازمة في اليمن. وناقش الاجتماع وفقا لما اوردته الامانة العامة لمجلس التعاون اخر التطورات الجارية على الساحة اليمنية في ضوء جهود الامم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في اطار اللجنة الرباعية التي تضم المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة . واضافت ان المبعوث الاممي لليمن اشار الى التوصل الى الية لوقف اطلاق النار والحل السياسي والامني معربا عن امله في ان تتفاعل جميع الاطراف بشكل ايجابي لتنفيذ تلك الالية ودعم الجهود التي تبذلها الامم المتحدة للوصول الى حل سلمي في اليمن. ...( وال) ...