المنظمة الدولية للهجرة تعرب عن قلقها لوفاة عشرات المهاجرين نتيجة البرد الشديد.

نيويورك 12 يناير 2017 (وال) - أعربت المنظمة الدولية للهجرة عن قلقها إزاء وضع الآلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يواجهون ظروف الشتاء القارس في جميع أنحاء أوروبا وشرق البحر الأبيض المتوسط. وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أن انخفاض درجات الحرارة دون الصفر مئوية في جميع أنحاء القارة الأوروبية ، أدى إلى وفاة العشرات من المهاجرين نتيجة التعرض للبرد بمن فيهم مهاجرون كانوا قد وصلوا مؤخرا إلى مدن مثل روما وغيرهم من الذين يعبرون دول البلقان. وأضاف البيان أن هناك أكثر من سبعة آلاف وخمسمائة شخص عالقون في صربيا ويعيشون في مساكن دون حماية كافية من الشتاء. من جانبه أفاد "وليام لاسي سوينغ" المدير العام للمنظمة بأن أكثر من خمسة آلاف مهاجر لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا خلال عام 2016 ، داعيا المجتمع الدولي إلى ضرورة تقديم المساعدات الغذائية والمأوى وغيرها من الموارد على المدى القصير والطويل للمتضررين. .. ( وال ) ..