ألمانيا تسجل انخفاضا كبيرا في معدل استقبال اللاجئين خلال عام 2016 .

برلين, 12 يناير 2017 (وال) - أعلنت وزارة الداخلية الألمانية عن تسجيل انخفاض كبير في معدل استقبال اللاجئين خلال عام 2016 حيث بلغ حجم الانخفاض أكثر من 600 ألف لاجئ مقارنة بعام 2015.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن 280 ألف طالب لجوء وصلوا

ألمانيا خلال العام الماضي مقارنة بنحو 890 ألفا وصلوا البلاد خلال

العام الذي سبقه.

وأضافت أن هذا الانخفاض جاء نتيجة لإغلاق طريق البلقان في عام

2016 واتفاق المهاجرين الذي وقع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وكانت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود \" فرونتكس\" قد أعلنت

قبل بضعة أيام عن انخفاض عدد المهاجرين واللاجئين الذين وصلوا إلى دول

الاتحاد الأوروبي عن طريق البحر بمقدار الثلثين في 2016.. لكنها أشارت

إلى أن عدد الوافدين على إيطاليا من شمال إفريقيا ارتفع إلى رقم غير

مسبوق.

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