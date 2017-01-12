ألمانيا تسجل انخفاضا كبيرا في معدل استقبال اللاجئين خلال عام 2016 .
الخميس ، 12- 01- 2017 - 09:18:00
برلين, 12 يناير 2017 (وال) - أعلنت وزارة الداخلية الألمانية عن تسجيل انخفاض كبير في معدل استقبال اللاجئين خلال عام 2016 حيث بلغ حجم الانخفاض أكثر من 600 ألف لاجئ مقارنة بعام 2015. \nوقالت الوزارة في بيان صحفي إن 280 ألف طالب لجوء وصلوا \nألمانيا خلال العام الماضي مقارنة بنحو 890 ألفا وصلوا البلاد خلال \nالعام الذي سبقه. \n وأضافت أن هذا الانخفاض جاء نتيجة لإغلاق طريق البلقان في عام \n2016 واتفاق المهاجرين الذي وقع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. \n وكانت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود \" فرونتكس\" قد أعلنت \nقبل بضعة أيام عن انخفاض عدد المهاجرين واللاجئين الذين وصلوا إلى دول \nالاتحاد الأوروبي عن طريق البحر بمقدار الثلثين في 2016.. لكنها أشارت \nإلى أن عدد الوافدين على إيطاليا من شمال إفريقيا ارتفع إلى رقم غير \nمسبوق. \n ...( وال ) ...