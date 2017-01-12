مقتل وإصابة خمسة أشخاص في هجوم بشرق الهند.

نيودلهي 12 يناير 2017 (وال) - أعلنت الشرطة الهندية امس الأربعاء مقتل وإصابة 5 أشخاص في هجوم نفذه مسلحون مجهولون داخل مقر حزب (مؤتمر ترينامول) بمنطقة كاراجبور بولاية البنغال الغربية شرق البلاد. وقال ضابط في شرطة الولاية لوسائل إعلام محلية بأن الحادث وقع عندما اقتحمت مجموعة مسلحة مقرا تابعا لحزب (مؤتمر ترينامول) الحاكم في ولاية البنغال الغربية ، وشرعت في إطلاق وابل من الرصاص بشكل عشوائي بعدما ألقت قنبلة يدوية داخل المقر ، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين بجروح. وأشار الضابط إلى أن السلطات المحلية أمرت بإجراء تحقيق للكشف عن ملابسات هذا الهجوم. وكانت ولاية البنغال الغربية شهدت اضطرابات وأحداث عنف بعد اعتقال مكتب التحقيقات المركزي أحد قادة حزب (مؤتمر ترينامول) في مجلس النواب الهندي بتهمة الاحتيال والفساد المالي ، مما أدى إلى تصعيد سياسي بينه وبين حزب (بهاراتيا جاناتا) الحاكم. .. ( وال ) ..