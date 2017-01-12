كوبلر يجتمع مع عدد من أعضاء مجلس النواب بطرابلس .

طرابلس 12 يناير 2017 ( وال ) - اجتمع المبعوث الأممي لدى ليبيا " مارتن كوبلر " أمس الأربعاء, مع عدد من أعضاء مجلس النواب في العاصمة طرابلس. ونقلت مصادر إعلامية عن كوبلر قوله " التقيت مع أعضاء من مجلس النواب في طرابلس وبحثنا التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي والمضي قدما ". وقال " كولبر " أنه خلال لقائه اليوم في طرابلس أيضا مع مسؤولي وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصحي في ليبيا, وتوفير الأدوية, مشددا على أن " توفير العلاج لليبيين أمر أساسي ". وتفقد كوبلر خلال زيارته لطرابلس, مستشفى الجلاء بالعاصمة واجتمع خلال الزيارة مع مسؤولي المستشفى , والتقى عددا من المرضى المترددين على المستشفى لتلقي العلاج , ووصف الوضع بالمستشفى بأنه " في غاية السوء". ...(وال)..