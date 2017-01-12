إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الخليل.

رام الله 12 يناير 2017 (وال) - أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت في بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية. وذكرت مصادر فلسطينية أن مواجهات اندلعت على مدخل البلدة الرئيسي عقب منع قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين من الوصول لمقبرة البلدة عبر الطريق الرئيسي خلال تشييعهم لأحد المتوفين في البلدة أمس الأربعاء ، أطلقت خلالها قوات الاحتلال عشرات قنابل الغاز السام والصوت نحو المشيعين ، وأصابت العشرات منهم بحالات اختناق ، وتم إسعافهم ميدانيا من قبل الطواقم الطبية المتواجدة في البلدة. وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت مواطن فلسطيني بعد أن أطلقت النار على مركبته عندما تفاجأ بحاجز على الطريق الرابط بين بلدتي الريحية ويطا جنوب الخليل. .. ( وال ) ..