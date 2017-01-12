إصابة 4 مدنيين عراقيين في انفجار سيارة مفخخة في بغداد.

بغداد 12 يناير 2017 (وال) - اصيب اربعة اشخاص يجروح في انفجار سيارة مفخخة امس الأربعاء في منطقة "البياع" جنوب غربي العاصمة العراقية بغداد. وقال مصدر أمني عراقي إن سيارة مفخخة متوقفة على جانب طريق في منطقة البياع انفجرت وتسببت في إصابة أربعة مدنيين بجراح , مشيرا إلى أن قوة أمنية هرعت إلى مكان الحادثة ، فيما قامت سيارات إسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى. وتشهد العاصمة العراقية عمليات تفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة بين الحين والآخر, يقف وراء تنفيذها تنظيم (داعش) لزعزعة أمن العاصمة بغداد . .. ( وال ) ..