فريق النصر بطلا للدوري الليبي لكرة السلة لفئة الكبار للموسم 2015-2016.

طرابلس 11 يناير 2017 (وال)- توج فريق النصر بلقب بطولة الدوري الليبي ًلكرة السلة لفئة الكبار بعد فوزه على فريق الأهلي طرابلس بنتيجة 55 مقابل 45 نقطة في المباراة الختامية التي جمعتهما أمس الثلاثاء بقاعة مجمع سليمان الضراط ببنغازي . وجاء تتويج فريق النصر بلقب بطولة الدوري (2015-2016) عقب حصوله على المركز الأول من فوزين وخسارة ، وبفارق النقاط عن فريق الاتحاد ثانيا، والأهلي طرابلس ثالثا . وكانت مباريات الجولات الثلاث من دوري التتويج التي أختتمت أمس الثلاثاء قد أسفرت على النتائج التالية :. - النصر × الأهلي بنغازي (75-51) . - الإتحاد × الأهلي طرابلس (59-63) . - الاتحاد × النصر (48-47) . - الأهلي بنغازي × الأهلي طرابلس (36-56) . - الأهلي بنغازي × الاتحاد (67-71) . - النصر × الأهلي طرابلس (55-45) . يذكر أن البطولة أنطلقت منافساتها في الـ8 من يناير الجاري بمشاركة 4 فرق هي النصر والإتحاد والأهلي طرابلس والأهلي بنغازي . ...(وال)...