\" كاجمان \" يلتقي السفير البريطاني لدى ليبيا .



طرابلس 11-01-2017 - (وال) - استقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبدالسلام كاجمان، اليوم الأربعاء، بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت.

وذكر مكتب الإعلام برئاسة الوزرء، أن نائب رئيس المجلس الرئاسي بحث

مع السفير البريطاني التعاون بين البلدين لتشكيل مؤسسة خاصة لمكافحة

الإرهاب، بالإضافة إلى التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية

والاقتصادية.

واستعرض اللقاء المشاكل والأزمات التي تمر بها البلاد وإمكانية

تعاون بريطانيا في حل تلك المشاكل، من خلال عودة الشركات البريطانية إلى

ليبيا للمساهمة في عملية الإعمار والتنمية في البلاد.

..(وال)..