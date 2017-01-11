\" كاجمان \" يلتقي السفير البريطاني لدى ليبيا .
الأربعاء ، 11- 01- 2017 - 19:44:00
\n طرابلس 11-01-2017 - (وال) - استقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبدالسلام كاجمان، اليوم الأربعاء، بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت.\nوذكر مكتب الإعلام برئاسة الوزرء، أن نائب رئيس المجلس الرئاسي بحث \nمع السفير البريطاني التعاون بين البلدين لتشكيل مؤسسة خاصة لمكافحة \nالإرهاب، بالإضافة إلى التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية \nوالاقتصادية.\n واستعرض اللقاء المشاكل والأزمات التي تمر بها البلاد وإمكانية \nتعاون بريطانيا في حل تلك المشاكل، من خلال عودة الشركات البريطانية إلى \nليبيا للمساهمة في عملية الإعمار والتنمية في البلاد.\n ..(وال)..