الإعلاميون والصحفيون بسرت ينعون مدير فرع قناة ليبيا الوطنية .

سرت 11 يناير 2017 (وال) - نعى الإعلاميون والعاملون بالمؤسسات الصحفية بسرت مدير فرع قناة ليبيا الوطنية " محسن علي ميلاد ابورقيبة " الذي وافاه الأجل المحتوم مساء أمس الثلاثاء إثر حادث سير أليم . وأعرب الإعلاميون والصحفيون بالمدينة عن تعازيهم الحارة ومواساتهم لأسرة الفقيد ورفيقيه، سائلين الله ان يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان . يشار إلى أن الفقيد " محسن بورقيبة" تعرض الى حادث سير في منطقة الرواغة على طريق الجفرة - سرت ،رفقة شخصين آخرين توفيا أيضا نتيجة الحادث . ..(وال- سرت)..