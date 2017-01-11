رئيس المجلس الرئاسي المكلف يعقد سلسلة اجتماعات لحل مشكلة محطة كهرباء الزاوية .

طرابلس 11 يناير 2017 ( وال )- عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المكلف "أحمد معيتيق" يوم أمس الثلاثاء، سلسلة اجتماعات مع أعضاء في مجلس النواب وحكماء ومشايخ وأعيان في كل من مدينة الزاوية، ومنطقة ورشفانة. وبحسب ادارة التواصل والاعلام بالمجلس فان هذه الاجتماعات التي عقدت بحضور وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق الوطني، ومسؤولين بالشركة العامة للكهرباء، تركزت حول مسألة إغلاق صمام خط الغاز في منطقة بئر ترفاس المغذي لمحطة كهرباء الزاوية. وأكد "معيتيق"، بأن إغلاق خط الغاز سيؤدي إلى فقد جزء كبير من إنتاج المحطة، وسيضاعف من معاناة المواطنين في مدن عديدة من بينها الزاوية، ومدن منطقة ورشفانة ، وأن إغلاقه سيؤدي إلى تداعيات سلبية على المواطنين، ويتوجب على كافة الأطراف ذات العلاقة أن تعمل على سرعة حل هذه المشكلة والفتح الفوري للصمام . ودعا " معيتيق"، إلى ضرورة تغليب مصلحة الوطن العليا، واضعاً الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية ، مشيراً إلى أن أية مطالب يمكن تقديمها لجهات الاختصاص لبحثها واتخاذ الإجراء المناسب حيالها. وفي ذات السياق، اطلع السيد "معيتيق" على نتائج اجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء "عبد المجيد حمزة" في الزاوية اليوم الاربعاء، مع عدد من أعيان وحكماء وأعضاء مجلس شورى مدينة الزاوية ، والذي شرح تداعيات إغلاق الصمام الفنية والمالية، محذرا من وقوع إظلام تام في المنطقة الغربية. وأوضح "حمزة"، أن المحطة تعمل الآن بالوقود السائل الموجود بخزاناتها الاحتياطية، مؤكداً أنه لا يكفي لتشغيل المحطة بضعة أيام. واتفق المجتمعون، على جملة من الإجراءات، والتي سيبدأ تنفيذها فورا لحل هذه المشكلة خلال 24 ساعة. يذكر أن شركتي الزاوية لتكرير النفط والبريقة لتسويق النفط قامتا امس بتأمين كميات إضافية من الوقود جرى ضخها للمحطة. ..(وال).