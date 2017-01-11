دانيال أورتيغا يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لنيكاراغوا لعهدة ثالثة.

ماناغوا 11 يناير 2017 (وال) - أدى رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا اليمين الدستورية,وذلك بعد فوزه بولاية ثالثة في الانتخابات التي شهدتها البلاد في شهر نوفمبر الماضي. وذكرت مصادر اعلامية أمريكية اليوم الأربعاء أن روزاريو موريللو زوجة أورتيغا أدت اليمين كنائب جديد للرئيس, مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتولى فيها زوجان مقاليد السلطة في تاريخ هذه الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى. وأضافت أن أورتيغا أدى اليمين خلال حفل أقيم في العاصمة ماناغوا وسط حضور العديد من الشخصيات البارزة من بينها رئيس فنزويلا ورئيس بوليفيا ورئيسة تايوان. يشار إلى أن أورتيغا قد نجح منذ توليه الرئاسة في تحقيق طفرة اقتصادية وإنقاذ نيكاراغوا من دوامة عنف كما ساهمت زوجته بوصفها السيدة الأولى في زيادة شعبيته من خلال البرامج الاجتماعية التي تتبناها لخدمة شريحة واسعة من الفقراء في البلاد. لكن معارضي أورتيغا يرون أنه "يتلاعب بالنظام السياسي للدولة لضمان بقائه في السلطة بالسيطرة مع حلفائه على جميع المؤسسات والإدارات الحكومية والخدمية بهدف تهميش المعارضة ونزع شرعيتها وإظهارها بمظهر العاجز عن القيام بأي دور "خدمي أو سياسي في البلاد.