سلطات كاليفورنيا تحذر المواطنين من أخطار الفيضانات شمال الولاية.

واشنطن 11 يناير 2017 (وال) - حذرت إدارة الأرصاد الجوية الأمريكية من خطر الفيضانات جراء تساقط الثلوج فى جبال سييرا نيفادا ومن هطول الأمطار الغزيرة فى شمال ولاية كاليفورنيا غرب الولايات المتحدة. وذكرت مصادر اعلامية أمريكية اليوم الأربعاء أن فرق الصيانة وتنظيف الطرق وفرق الطوارىء فى بلدة "تراكى" الجبلية بشمال ولاية كاليفورنيا, تبذل جهودا مضنية بسبب استمرار التساقط الكثيف للثلوج . وأضافت أن الثلوج أدت إلى إغلاق الطرق ومداخل المبانى, كما غطت الأرصفة بغطاء سميك من الثلوج بلغ 40 سنتيمترا, وهو ما رفع عدد الحوادث الفردية وحوادث السيارات واحتجازها على الطرق السريعة . يذكر أن أكثر من 21 ألف حالة انقطاع للكهرباء سجلت في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تساقط الثلوج, حيث غطت عاصفة ثلجية أجزاء من ولاية نورث كارولينا وتواصل زحفها بكثافة نحو الولايات الجنوبية الشرقية. كما قطعت الثلوج الطرق في أجزاء من ولايتي ألاباما وجورجيا حيث أعلنت حالة الطوارئ, فيما سقطت الثلوج على ضواحي ولاية أتلانتا وسجلت حوادث سير مرتبطة بحالة الطقس.