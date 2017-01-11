غامبيا :المحكمة العليا تؤجل حسم نتائج الانتخابات الرئاسية وتحركات اقليمية لتفادي انزلاق البلاد نحو الفوضى.

الجزائر 11 يناير 2017 (وال) - لا زال المشهد السياسي يرواح مكانه فى غامبيا بعدما أجلت المحكمة العليا فى البلاد أمس الثلاثاء الحسم فى الطعن الذي تقدم به حزب الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامع بشأن خسارته فى الانتخابات الرئاسية الاخيرة التى يرفض الاعتراف بنتائجها, ما أدخل البلاد فى أزمة سياسية دفعت بالدول الاقليمية الى تكثيف اتصالاتها مع أطراف النزاع لايجاد مخرج سلمي يجنب البلاد الانزلاق نحو المجهول. وقبل تسعة أيام من موعد تسليم السلطة من الرئيس جامع الذي حكم البلاد لمدة 22 عاما الى زعيم المعارضة الموحد أداما بارو, الفائز فى الانتخابات التى جرت مطلع ديسمبر الماضي, أجلت المحكمة العليا فى غامبيا أمس الثلاثاء الحسم فى الطعن المقدم من قبل حزب الرئيس جامع الذي تراجع عن الاعتراف بنتائج الانتخابات بعدما كان أقر بهزيمته و هنأ منافسه الفائز بها. وكان يحيى جامع قد أقر بهزيمة في الانتخابات بعد أزيد من عقدين قضاهما في الحكم, الا أنه سرعان ما غير موقفه وقدم طعنا مؤكدا أنه سيبقى في السلطة ما دامت المحكمة لم تتخذ قرارها.