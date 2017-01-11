لجنة يابانية تصدر قريبا تقريرا مؤقتا حول تنازل محتمل للامبراطور اكيهيتو عن العرش.

بكين 11 يناير 2017 (وال) - أعلنت اللجنة الحكومية اليابانية المكلفة بالنظر في تنازل الإمبراطور الياباني اكيهيتو المحتمل عن العرش, أنها ستصدر تقريرا مؤقتا في 23 يناير الجاري. وقالت اللجنة المكونة من ستة أعضاء إن اللجنة المكلفة بدراسة التنازل المحتمل للإمبراطور الياباني اكيهيتو, الذي ألمح في أغسطس الماضي برغبته في التنحي, سوف تصدر تقريرا مؤقتا حول ماتوصلت اليه من استنتاجات في هذا الشأن. وقال عضو اللجنة تاكاشي ميكوريا بعد اجتماع في مكتب رئيس الوزراء إن اللجنة الاستشارية تعتزم تقييم إيجابيات وسلبيات الوضع, بما في ذلك سبل تخفيف عبء الواجبات من على كاهل الإمبراطور البالغ من العمر 83 عاما. ومن المتوقع أن تقدم اللجنة, التي يرأسها تاكاشي ايماي, الرئيس الفخري لاتحاد الأعمال الياباني, اقتراحها النهائي في الربيع القادم. يذكر أن رغبة الامبراطور أكيهيتو في التنازل عن العرش أثارت الكثير من الجدل والتكهنات واعتبرها البعض خطوة غير مسبوقة فى تاريخ اليابان الحديث, حيث لم يسبق لأي امبراطور أن تنازل عن العرش خلال ال200 سنة الماضية.