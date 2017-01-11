الخارجية الفلسطينية ستقدم شكوى الى محكمة الجنايات الدولية ردا على طرد عائلة فلسطينية من القدس المحتلة.

رام الله(الضفة الغربية) 11 يناير 2017 (وال) - قالت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الأربعاء انها ستقدم شكوى إلى محكمة الجنايات الدولية, ضد قرار الاحتلال الإسرائيلي طرد عائلة فلسطينية من القدس المحتلة. وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان أنها تتابع "باهتمام بالغ", قرار وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي إلغاء إقامة 12 فردا من عائلة القنبر في القدس لتنفيذ نجلها فادي عملية أدت لقتل 4 جنود إسرائيليين وجرح آخرين. واضافت "نتابع هذا القرار وتداعياته, مع الدول كافة, ومؤسسات الأمم المتحدة ذات الاختصاص, والمحاكم الدولية المختصة, وفي مقدمتها محكمة العدل الدولية". واعتبرت القرار شكلا "فاضحا من أشكال العقوبات الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني, وجريمة, وانتهاكا صارخا للقانون الدولي, والقانون الدولي الإنساني". وكانت وزارة داخلية الاحتلال الإسرائيلي, قد استدعت مساء أمس, 12 شخصا من عائلة فادي القنبر لحضور جلسة استماع, تمهيدا لسحب تصاريح الإقامة الدائمة لهم في القدس.