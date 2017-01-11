نقابة عمال المحروقات في نيجيريا تشن إضرابا في جميع أنحاء البلاد.

أبوجا, 11 يناير 2017 (وال) - بدء اتحاد عمال النفط في نيجيريا اليوم الأربعاء في شن إضراب في أنحاء البلاد شمل محطات البنزين وناقلات النفط الخام, وذلك احتجاجا الأوضاع الإجتماعية للعمال. وقال رئيس اتحاد نيجيريا لعمال البترول والغاز الطبيعي,كوجينت أوغوبو, إن جميع أعضاء الاتحاد مشاركون في الإضراب الذي سيستمر على مدار ثلاثة أيام وسيشارك فيه نحو عشرة آلاف عامل. ويشمل الإضراب محطات الوقود وناقلات البترول, حيث أغلق عمال القطاع سبع محطات للخام في دلتا النيجر. وأضاف أن مسؤولين من الاتحاد سيجرون مباحثات مع وزير العمل في العاصمة أبوجا في وقت لاحق موضحا أنه إذا تم حل القضايا المطروحة وجرى توقيع بيان سيتم إنهاء الإضراب.