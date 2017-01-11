نحو 1400 طفل قتلوا في اليمن منذ بداية الصراع في اليمن .

جنيف 11 يناير 2017 (وال) - ذكرت ممثلة منظمة "يونيسيف" في اليمن ميريتكسل ريلانو, أنه ومنذ تصاعد النزاع في اليمن في مارس 2015 فإن عدد الأطفال الذين قتلوا بلغ مايقرب من 1400 طفل, كما أصيب أكثر من 2140 آخرين بجروح. وأضافت ممثلة المنظمة, في بيان لها اليوم الأربعاء, أنه من المرجح أن تكون الأرقام أعلى من ذلك بكثير, مشيرة إلى أن مايقرب من ألفى مدرسة فى اليمن لم يعد من الممكن إستخدامها إما لأنها دمرت أو تضررت أو تحولت إلى مأوى لعائلات مهجرة أو أنها تستخدم لأغراض عسكرية. وطالبت بأن تكون المدارس في اليمن مناطق سلام في جميع الأوقات وأن تكون ملاذا حيث يمكن للأطفال أن يتعلموا وينمو وأن تكون آمنة وألا يعرض الأطفال حياتهم للخطر لمجرد حضورهم إلى المدرسة, كما جددت المنظمة الدولية دعوتها لجميع أطراف النزاع في اليمن وأولئك الذين لهم تأثير فعال عليهم لحماية الأطفال ووقف الهجمات على البنية التحتية بما في ذلك المدارس والمرافق التعليمية وذلك وفقا لالتزامات الأطراف بموجب القانون الدولي الإنساني.