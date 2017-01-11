السلطات الأمريكية تطلب من آلاف المواطنين في كاليفورنيا إخلاء منازلهم تحسبا للفيضانات.

واشنطن, 11 يناير 2017 (وال) - طلبت السلطات الأمريكية اليوم الأربعاء من آلاف المواطنين في شمال ولاية كاليفورنيا بإخلاء منازلهم وسط توقعات بحدوث فيضانات جراء ارتفاع منسوب مياه الأنهار لمستويات عالية عقب أربعة أيام من الأمطار الغزيرة. وذكرت مصادر اعلامية امريكية أن السلطات طلبت من نحو 2000 شخص يقطنون في بلدة "ويلتون", وهي منطقة ريفية تقع بالقرب من مدينة "ساكرمانتو" عاصمة ولاية كاليفورنيا مغادرة منازلهم في حين تعمل فرق طوارئ بالولاية على محاولة تقوية سد أحد الأنهار الكبيرة في "ساكرمانتو" والذي من المتوقع أن يفيض خلال وقت قريب. وقال مسؤول بخدمات الطوارئ في ساكرمانتو إن مياه النهر من المتوقع أن تفيض فوق السد وتغرق الطرق والمباني ذات العلو المنخفض, مضيفا أن كثيرا من المنازل من المحتمل أن تتعرض للغرق جراء الفيضانات. كما نصحت السلطات نحو 3000 شخص يقطنون في بلدة "سونوما" بمغادرة منازلهم وسط مخاطر من فيضان أحد الأنهار أيضا هناك.