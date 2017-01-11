ألمانيا: تراجع طلبات اللجوء بنسبة الثلثين خلال العام 2016 .

برلين 11 يناير 2017 (وال) - أعلن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير, اليوم الأبعاء, عن تراجع طلبات اللجوء إلى بلاده بنسبة الثلثين خلال العام 2016. وأوضح الوزير الألماني أن بلاده استقبلت 280 ألف طلب لجوء خلال العام 2016 أي بتراجع بنسبة الثلثين بالمقارنة مع العدد القياسي الذي استقبلته سنة 2015 والذي حدد في 890 ألف طلب . واشار إلى أن عدد الطلبات التي تقدم بها لاجئون من سوريا بين يناير وديسمبر 2016 تشكل نسبة 36 بالمائة من مجمل الطلبات وأن طلبات القادمين من أفغانستان حلت في المركز الثاني بنسبة 17 بالمائة ثم من العراق في المركز الثالث بنسبة 13 بالمائة. وكان السياسي الألماني البارز مانفريد فيبر, الذي يشغل منصب رئيس الكتلة البرلمانية ل"حزب الشعب الأوروبي" المحافظ بالبرلمان الأوروبي, قد اقترح وضع حصص محددة لاستقبال لاجئين في دول الاتحاد الأوروبي مستقبلا. وشدد على ضرورة منح الأولوية في قبول اللاجئين للأشخاص الذين يحتاجون الحماية بصفة خاصة ويتم اختيارهم في مواطنهم. ويرى فيبر أنه لتحديد حصص اللاجئين, يتعين على دول الاتحاد الأوروبي أن تعلن أولا عدد الأشخاص الذين تعتزم استقبالهم, مشددا في نفس الوقت على ضرورة أن يتم وضع آلية توزيع ملزمة بعد ذلك على المدى المتوسط.