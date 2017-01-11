اليونيسيف تحذر من زيادة الأمراض بين الاطفال بسبب نقص المياه في دمشق.

جنيف 11 يناير 2017 (وال)- أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) عن قلقلها من احتمال زيادة الإصابة بأمراض الإسهال بين الأطفال في دمشق, جراء نقص المياه وتردي نوعياتها وارتفاع أسعار مياه الموزعين. ونقلت مصادر اعلامية عن المتحدث باسم اليونيسيف كريستوف بوليراك- في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بجنيف- قوله, ان معظم الأطفال الذين التقى بهم فريق اليونيسيف صرحوا إنهم يمشون نصف ساعة على الأقل إلى أقرب نقطة توزيع مياه عامة لجمع المياه, كما أن الأطفال ينتظرون في الطوابير لمدة تصل إلى ساعتين للحصول على المياه وسط درجات حرارة منخفضة جدا". وأوضح أن "نحو 5 ملايين ونصف المليون شخص نصفهم من الأطفال ما زالوا محرومين من المياه في مدينة دمشق". وتعيش دمشق منذ عدة أيام انقطاعا مستمرا للمياه هو الأطول منذ سنوات, بسبب خروج أجزاء من نبع "عين الفيجة" في "وادي بردي" بريف دمشق الذي يعد "شريان الحياة الأساسي" فيها من الخدمة, مما ينذر بكارثة مائية, وسط تبادل للاتهامات بين المعارضة والحكومة السورية. وتضم منطقة "وادي بردى" 13 قرية تسيطر فصائل المعارضة المسلحة على معظمها, مما يجعلهها في مواجهة مع القوات السورية.