بلدي غدامس يعلن إرجاء الإجتماع التشاوري المفتوح لأطراف الحوار السياسي الى أجل غير محدد .



طرابلس 11 يناير 2017 ( وال ) - أعلن المجلس البلدي غدامس تأجيل الإجتماع

التشاوري المفتوح لأعضاء لجنة الحوار السياسي الذي كان

مقررا اليوم في المدينة, لأجل غير محدد, وذلك لعدم إكتمال الترتيبات

الإدارية واللوجستية.

وجاء في بيان نشر على صفحة المجلس عبر موقعه على شبكة التواصل

الاجتماعي (فيسبوك) \"يعلن المجلس البلدي غدامس عن إرجاء هذا اللقاء إلى

بعد إتمام الإجراءات الإدارية واللوجستية التي تليق بمثل هذه اللقاءات\".

وأكد البيان أن بلدية غدامس \"كما هي معهود عنها العمل الدائم من أجل

لم شمل الليبيين في لقاءات متعددة سابقة\", غير أن البيان لم يحدد موعدا

آخر لإستضافة إجتماعات أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي.

وأعرب المجلس البلدي غدامس, في ختام البيان عن أمله في أن يعمل

القائمون على الحوار \"للتواصل بشكل رسمي مع البلدية بما يليق بمقام وحجم

هذا اللقاء\".

يشار إلى أن مدينة غدامس كانت قد إستضافت أولى جولات الحوار السياسي

الليبي في 29 سبتمبر 2014 والتي ضمت ممثلين عن أعضاء مجلس النواب

المشاركين والمقاطعين والتي عرفت حينها بإجتماع ( 12+12 ) قبل أن تنتقل

الجلسات إلى خارج ليبيا.



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