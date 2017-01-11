بلدي غدامس يعلن إرجاء الإجتماع التشاوري المفتوح لأطراف الحوار السياسي الى أجل غير محدد .
الأربعاء ، 11- 01- 2017 - 15:24:00
\nطرابلس 11 يناير 2017 ( وال ) - أعلن المجلس البلدي غدامس تأجيل الإجتماع\nالتشاوري المفتوح لأعضاء لجنة الحوار السياسي الذي كان\nمقررا اليوم في المدينة, لأجل غير محدد, وذلك لعدم إكتمال الترتيبات \nالإدارية واللوجستية.\n وجاء في بيان نشر على صفحة المجلس عبر موقعه على شبكة التواصل \nالاجتماعي (فيسبوك) \"يعلن المجلس البلدي غدامس عن إرجاء هذا اللقاء إلى \nبعد إتمام الإجراءات الإدارية واللوجستية التي تليق بمثل هذه اللقاءات\". \n وأكد البيان أن بلدية غدامس \"كما هي معهود عنها العمل الدائم من أجل \nلم شمل الليبيين في لقاءات متعددة سابقة\", غير أن البيان لم يحدد موعدا \nآخر لإستضافة إجتماعات أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي. \n وأعرب المجلس البلدي غدامس, في ختام البيان عن أمله في أن يعمل \nالقائمون على الحوار \"للتواصل بشكل رسمي مع البلدية بما يليق بمقام وحجم \nهذا اللقاء\". \n يشار إلى أن مدينة غدامس كانت قد إستضافت أولى جولات الحوار السياسي \nالليبي في 29 سبتمبر 2014 والتي ضمت ممثلين عن أعضاء مجلس النواب \nالمشاركين والمقاطعين والتي عرفت حينها بإجتماع ( 12+12 ) قبل أن تنتقل \nالجلسات إلى خارج ليبيا.\n \n ...( وال )...