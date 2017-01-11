مخزونات النفط الأمريكية ترتفع ب 5ر1 مليون برميل.

واشنطن, 11 يناير 2017 (وال ) - اظهرت بيانات معهد النفط الأمريكي ارتفاع مخزونات الخام بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى جانب مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وارتفعت مخزونات الخام 5ر1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم السادس من يناير إلى 484.3 مليون بينما توقع المحللون ارتفاعها 1.2 مليون برميل. وقال معهد النفط إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما تراجعت 187 ألف برميل. وبحسب الأرقام ارتفعت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 5.5 مليون برميل في حين كانت التوقعات أن تزيد 899 ألف برميل. وارتفع استهلاك الخام بمصافي التكرير 452 ألف برميل يوميا وفقا لبيانات المعهد. ونمت مخزونات البنزين 1.7 مليون برميل بينما كانت توقعات المحللين أن ترتفع 1.6 مليون برميل. وارتفعت واردات الولايات المتحدة من الخام 1.7 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 8.8 مليون برميل يوميا. ...(وال) ...