المحكمة العليا في غامبيا تؤجل اصدار حكمها في قضية الانتخابات الرئاسية.

بانجول 11 يناير 2017 ( وال) - أجلت المحكمة العليا في غامبيا إصدار قرارها حول الطعن الذي تقدم به حزب الرئيس المنتهية عهدته يحيى جامع بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية الاخيرة التى أظهرت خسارته, حتى الاثنين القادم. ونقلت قناة (إيه بي سي) الإخبارية العربية "أن رئيس المحكمة ربما لا يستطيع النظر فى القضية قبل شهر مايو القادم بسبب نقص القضاة". ويأتي تأجيل حكم المحكمة العليا الغامبية قبل تسعة أيام من انتهاء عهدة الرئيس جامع الذي يتمسك بمنصبه و يشكك فى نتائج الانتخابات الاخيرة قائلا أنه شابها " التلاعب و التزوير" و يطالب بإعادة عملية الاقتراع تحت إشراف لجنة مستقلة. وفي الوقت الذي أكد فيه زعيم المعارضة الفائز فى الانتخابات اداما بارو إنه يخطط لتقلد منصبه في 19 يناير الجاري, موعد انتهاء عهدة الرئيس جامع, أكد هذا الاخير أنه سيبقى في السلطة ما دامت المحكمة لم تتخذ قرارها. وكان الرئيس جامع قد قبل بنتائج الانتخابات فور الاعلان عنها وهنأ منافسه بارو معترفا بخسارته, الا أنه سرعان ما تراجع عن موقفه ورفض القبول بخسارته. ...( وال ) ...