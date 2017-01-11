استعراض مقترح لتحسين مستوى الخدمات في القطاعات العامة بليبيا .



طرابلس 11 يناير 2017(وال)- استعرض الاجتماع الموسع الذي عقده نائب

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، \"عبدالسلام كاجمان\"مع عدد من

الوزراء المعنيين بالمشروعات التنموية، ورؤساء الهيئات المكلفة، والأجهزة

التنفيذية لهيئة المشروعات، وعدد من المختصين في مجال إدارة وتنفيذ

المشروعات.مقترحاً متكاملاً من أجل تحسين مستوى الخدمات في عدة قطاعات

بليبيا .

ويتضمن المقترح الذي يستهدف كل مناطق ليبيا مراجعة عقود البرامج

التنموية المتوقفة، لمشروعات قطاعات الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، و

الصحة.

كما يتضمن المقترح المشروعات المتوقفة لقطاعات التعليم، والمواصلات،

والموانئ،وللشؤون الاجتماعية، والشباب والرياضة، والثقافة، والآثار.

وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في تصريح صحفي عقب

الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس أمس الثلاثاء ، أنه

تم اقتراح إنشاء لجنة مصغرة تقوم بدراسة للمقترح في حد أقصى عشرة أيام من

تاريخ هذا الاجتماع.

وتختص اللجنة بتقييم العقود، وتصحيحها ودراسة جدواها، وتحديد الأولوية

منها، ومصادر التمويل بما يضمن تنفيذها، وتحقيق الأهداف المرجوة منها .

وأضاف أنه قد تم رصد 4 مليار دينار ليبي من ميزانية 2017 م خصصت

لمشاريع التنمية بليبيا .

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