الخارجية الروسية: أوباما يتخذ في الأيام المتبقية له قرارات "مدمرة للعالم".

موسكو 11 يناير 2017 ( وال) - انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريازاخاروفا, بشدة الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها, قائلة إن الرئيس باراك أوباما يتخذ في الأيام المتبقية له قرارات مدمرة للعالم. ونقلت قناة "روسيا اليوم" اليوم الأربعاء" زاخاروفا " قولها " أقرأ كل يوم أنباء واردة من واشنطن حول فرض عقوبات جديدة على روسيا, وتوريد منظومات محمولة للدفاع الجوي إلى "سفاحين" في سوريا, وهي خطوات عديمة الجدوى تماما, لكنها خطوات ضارة في كل مجالات السياسة الخارجية". من جهته أعرب الكرملين أسفه لتردي العلاقات الروسية الأمريكية بشكل غير مسبوق. وحول تقييم موسكو لنتائج فترة حكم الرئيس الأمريكي باراك أوباما, قال بيسكوف اليوم المتحدث الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف امس الثلاثاء ان "نتائج رئاسة أوباما هي شأن أمريكي داخلي, لا نود أن نتدخل فيه.. وما نستطيع فعله هو الإعراب عن أسفنا لتمادي تردي العلاقات بين البلدين بشكل غير مسبوق". وأضاف بيسكوف, معلقا على فرض واشنطن عقوبات جديدة على بلاده, أن هذه خطوات إضافية تعكس تدهور العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا. ...( وال ) ...