موجزلاهم الأنباء المحلية حتى الساعة 12 ظهرا ليوم الأربعاء 11 يناير2017.

م . = طرابلس - رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أ " فائز السراج " ، يتسلم يوم أمس الثلاثاء ، أوراق اعتماد سفيري جمهوريتي إيطاليا وكوريا الديمقراطية الشعبية لدى ليبيا . = طرابلس - وفد المجلس الأعلى للدولة يثمن عالياً كل الجهود المبذولة من الدول الشقيقة والصديقة لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر، والتي تأتي تعزيزا لما نسعى إليه نحن الليبيين نحو تحقيق الأمن والاستقرار في بلادنا . = سرت - منظمة " سرت الوطن للاستقرار والسلم الاجتماعي " احدى مؤسسات المجتمع المدني تقيم ورشة عمل حول "مدينة سرت " بعد تحريرها بفضل عملية البنيان المرصوص من سيطرة تنظيم " داعش " الارهابي . = مصراتة - قسم الطوارئ بمستشفى مصراتة المركزي يستقبل أمس الثلاثاء جثامين افراد عائلة بأكملها باستثناء طفل واحد جراء نشوب حريق في منزلهم . = ترهونة - افتتاح ، المقر الجديد لفرع إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بمدينة ترهونة . ( وال )